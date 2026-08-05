Украинец построил бункер и больше года прятался там вместе с семьей

Mash: украинец больше года жил в самодельном бункере, спасаясь от мобилизации

Украинец больше года жил в самодельном бункере под городом Родинское в Донецкой народной республике (ДНР) в ожидании прихода российских войск. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

50-летний Сергей боялся покинуть дом, опасаясь насильственной мобилизации. Поэтому он принял решение вырыть яму и сделать из нее бункер. В укрытии вместе с ним остались двое сыновей, жена и ее мама.

Как уточнили в Mash, на восьмой месяц жизни в бункере запасы еды закончились. Мужчине пришлось искать продовольствие среди развалин во время артобстрелов. Чтобы как-то отвлечься, семья четыре месяца собирала модель корабля, найденную во время одной из вылазок.

12 октября 2025 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил об окружении города Родинское российскими бойцами. По его словам, противник долго обустраивал оборону в городе. 28 декабря в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Родинского, а также еще трех населенных пунктов в ДНР — Димитрва, Артемовки и Вольного.

По данным Mash, после этого из Родинского эвакуировали 54 человека, включая Сергея, его жену и сыновей (к тому моменту тещи не стало). Теперь мужчина с семьей живет в Донецке и оформляет пенсию.

Ранее украинец выпрыгнул из окна больницы, спасаясь от мобилизации.