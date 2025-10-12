Пушилин сообщил об окружении Родинского в ДНР

Российские военные практически окружили город Родинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Практически окружен... населенный пункт Родинское, но зачистка предстоит достаточно серьезная», — сказал он.

По его словам, противник долго обустраивал оборону в городе.

Также Пушилин заявил, что российские войска взяли под контроль южную часть Молодецкого. Он назвал обстановку в населенном пункте «горячей».

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил РФ продолжает ломать оборону противника в Днепропетровской области Украины, отметил Пушилин. По словам чиновника, украинские позиции в районе сел Световое, Сосновка и Вербовое ухудшились.

8 октября Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ могут в скором времени взять под полный контроль город Красный Лиман. Глава ДНР отметил, что военные постоянно улучшают свои позиции на этом направлении и в настоящее время ведут бои в Ямполе.

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшающуюся ситуацию на фронте.