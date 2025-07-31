На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинец выпрыгнул из окна больницы, спасаясь от мобилизации

ТАСС: в Черкассах мужчина выпрыгнул из окна больницы, спасаясь от мобилизации
true
true
true
close
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Военнообязанный выпрыгнул из окна больницы в украинских Черкассах во время военно-врачебной комиссии, пишет ТАСС.

Уточняется, что таким образом мужчина спасался от мобилизации. Беглец остался жив, ему оказывают медицинскую помощь.

По информации агентства, Черкасский ТЦК (ТЦК; аналог военкомата) начал служебное расследование по факту произошедшего.

В минобороны Украины ранее заявили о том, что не служившие в армии украинцы старше 25 лет будут автоматически считаться военнослужащими запаса одновременно с принятием на воинский учет. При этом их не будут вызывать в территориальный центр комплектования. Этим же постановлением предусматривается, что на воинский учет будут браться женщин с медицинским образованием. Их тоже не станут вызывать в ТЦК.

30 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на случаи принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины приходится 5–10% случаев.

Ранее сообщалось, что украинец убегал от сотрудников ТЦК и упал с моста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами