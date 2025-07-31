Украинец выпрыгнул из окна больницы, спасаясь от мобилизации

ТАСС: в Черкассах мужчина выпрыгнул из окна больницы, спасаясь от мобилизации

Военнообязанный выпрыгнул из окна больницы в украинских Черкассах во время военно-врачебной комиссии, пишет ТАСС.

Уточняется, что таким образом мужчина спасался от мобилизации. Беглец остался жив, ему оказывают медицинскую помощь.

По информации агентства, Черкасский ТЦК (ТЦК; аналог военкомата) начал служебное расследование по факту произошедшего.

В минобороны Украины ранее заявили о том, что не служившие в армии украинцы старше 25 лет будут автоматически считаться военнослужащими запаса одновременно с принятием на воинский учет. При этом их не будут вызывать в территориальный центр комплектования. Этим же постановлением предусматривается, что на воинский учет будут браться женщин с медицинским образованием. Их тоже не станут вызывать в ТЦК.

30 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на случаи принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины приходится 5–10% случаев.

Ранее сообщалось, что украинец убегал от сотрудников ТЦК и упал с моста.