Путин назначил нового и.о. командующего группировкой «Восток»

Президент РФ Владимир Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующего группировкой российских войск «Восток». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства 5 августа провел совещание с руководством министерства обороны. В том числе на встрече присутствовал руководитель ведомства Андрей Белоусов.

Во время беседы Путин обратил внимание, что военнослужащие группировки «Восток» активно действуют в зоне боевых действий и продвигаются такими темпами, которым можно дать только самые высокие оценки. Также российский лидер обратился к Андрею Иванаеву, до сих пор занимавшему должность командующего войсками Восточного военного округа. Он поинтересовался, кто, по мнению генерала, мог бы возглавить группировку «Восток».

«Так вот, по предложению самого Андрея Сергеевича, исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», — сказал президент.

Он обратил внимание, что Болгарев и Иванаев «работали в тесном контакте». Путин выразил надежду, что военнослужащие продолжат вместе выполнять общие задачи и будут делать это так же эффективно, как было до текущего момента.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об увеличении штатной численности армии.