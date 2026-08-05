Путин раскрыл, кто возглавит группировку «Центр» в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством министерства обороны сообщил, что группировку «Центр» в зоне специальной военной операции возглавит генерал-полковник Андрей Иванаев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства выразил мнение, что Иванаев справится с этой должностью. Он отметил, что группировка «Центр» является одним из ведущих подразделений, которое решает наиболее важные, ответственные задачи по взятию под контроль Донецкой народной республики (ДНР).

«Вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, — непростой. Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», — сказал российский лидер.

Также Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой российских войск «Восток». Денис Лямин назначен командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил России.

Ранее Путин объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках.