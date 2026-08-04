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Армия

СМИ узнали о планах Ирана и Омана создать новый маршрут через Ормузский пролив

Press TV: Иран и Оман хотят открыть новый маршрут через Ормузский пролив
Reuters

Иран и Оман совместно разрабатывают новый центральный маршрут через Ормузский пролив, отвечающий интересам обеих сторон. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на источник.

По данным иранского телеканала, после открытия нового коридора южный и северный пути будут закрыты. Предлагаемый центральный маршрут представляет собой практичное и законное решение. В материале отмечается, что эти шаги продиктованы необходимостью изменения порядка судоходства, чтобы пролив больше не мог использоваться как инструмент давления на Иран.

Источник также отметил, что президент США Дональд Трамп пытается вмешиваться в переговорный процесс между Ираном и Оманом, чтобы присвоить себе заслуги, однако его попытки лишь затягивают достижение соглашения.

3 августа Трамп заявлял, что США и Иран обсуждают возможность полного открытия Ормузского пролива уже 4 августа. По его словам, переговоры с Ираном должны пройти быстро, и после открытия Ормузского пролива речь будет идти о ядерном потенциале Исламской республики. Трамп подчеркнул, что сейчас у Ирана есть «последний шанс» подписать «хороший документ».

В свою очередь, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что слова Трампа о переговорах не соответствуют действительности. Он уточнил, что Исламская Республика и Оман обсуждают вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

В июле президент РФ Владимир Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана. Российский лидер заявлял, что РФ готова оказать содействие по деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее постпред США оценил прогресс в сделке с Ираном.

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