США снесли 900-килограммовой бомбой жилой дом в Иране. Даже в Америке удивились: «Зачем?»

Американские военные могли использовать авиабомбу Mark-84 массой около 900 кг при ударе по жилому дому на иранском острове Кешм. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на собственное расследование. Как отмечаю журналисты, в районе удара не было военных объектов. Где еще применялись авиабомбы Mark-84 и что говорят об этом оружии эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Во время удара по иранскому острову Кешм США могли применить авиабомбу Mark-84 массой около 900 кг, пишет американская газета The New York Times. Такой вывод журналисты сделали на основе видеозаписей с места происшествия, фотографий разрушений, спутниковых снимков, а также консультаций с военными экспертами.

Удар был нанесен в ночь на 30 июля по жилому дому в районе Чах-Тангу на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Иранские власти сообщили, что в результате атаки погибли супруги Захра Джафари и Кейсар Джафари, а также их двухлетний сын Сина. Еще двоих детей — Мохаммада Резу и Мехди — спасатели извлекли из-под завалов живыми и доставили в больницу.

Изучив последствия удара, эксперты пришли к выводу, что ВС США использовали Mark-84 — одни из самых мощных неядерных авиабомб, состоящих на вооружении американской армии.

На фотографиях, опубликованных иранскими СМИ, специалисты также опознали элементы комплекта спутникового наведения JDAM, который превращает обычную свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас.

Бывший специалист армии США по обезвреживанию взрывоопасных предметов Тревор Болл заявил, что размеры образовавшейся воронки и характер повреждений соответствуют ударам именно такой бомбы. С этим выводом согласился французский консультант по боеприпасам Фредерик Грас. По его оценке, бомба, вероятнее всего, взорвалась уже после проникновения в грунт, а песчаная почва частично поглотила энергию взрыва, направив ее вниз.

По данным The New York Times, рядом с разрушенным домом не было признаков военной инфраструктуры. Кроме того, иранские власти не сообщали о поражении военных объектов или гибели военнослужащих.

Иранская сторона утверждает, что взрыв повредил около двадцати соседних домов. На опубликованных кадрах также видны разрушенные строения и автомобили, которые стояли более, чем в 60 метрах от эпицентра удара. В ходе той же серии атак были уничтожены два складских здания за пределами города.

В Центральном командовании США (CENTCOM) сообщили об ударах по объектам на юге Иран и заявили, что изучают сообщения о жертвах среди мирных граждан. При этом американские военные не рассказали о целях удара, не уточнили тип использованного вооружения и не пояснили, какие меры принимались для защиты граждан.

«Нам известно об этих сообщениях, и мы их изучаем, — заявил капитан Тим Хокинс, пресс-секретарь Центрального командования, — Американские военные никогда не наносят ударов по гражданскому населению».

NYT напомнила, что международное гуманитарное право требует от участников вооруженных конфликтов принимать все возможные меры для минимизации ущерба мирным жителям, в том числе учитывать место нанесения удара, выбирать соответствующий тип боеприпаса и, если это возможно, заранее предупреждать гражданское население.

Профессор права Стэнфордского университета (внесен Минюстом в перечень нежелательных в России организаций) Том Данненбаум отметил, что, применяя авиабомбу массой 900 кг в густонаселенном жилом районе, крайне трудно минимизировать риск для мирных жителей.

Где уже применялись Mark-84

Йемен: удар по рынку в Мастабе

По данным Human Rights Watch (признана в РФ нежелательной организацией), авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по оживленному рынку в Мастабе. Погибли не менее 97 человек (по другим оценкам — до 119), среди них 25 детей .

Правозащитники установили, что при атаке использовались американские бомбы Mark-84 производства General Dynamics. HRW заявила, что рядом не было очевидной военной цели, а сам удар может быть квалифицирован как военное преступление.

Газа: бомбы Mark-84 и доклад ООН

C начала конфликта в Газе американские власти направили Израилю более 14 тыс. бомб Mark-84.

В докладе ООН в 2024 году сообщалось, что с 9 октября по 2 декабря 2023 года при атаках на жилые дома, школу, рынок и лагеря беженцев Израиль применял, в том числе, авиабомбы GBU-31 массой около 900 кг (для которых в качестве боевой основы используются Mark-84). В организации подтвердили гибель 218 человек.

Иран: найденные неразорвавшиеся Mark-84

В апреле 2026 года Корпус стражей исламской революции сообщил о том, что в провинции Лорестан на западе Ирана обезврежены три неразорвавшиеся авиационные бомбы МК-84, которые были оснащены передовыми системами наведения.

Такие бомбы способны пробивать металл на глубину 38 см и бетон толщиной 75 см, а также оставлять воронки глубиной до 11 м, рассказали в КСИР.