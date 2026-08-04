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Армия

Житель Якутии Виктор Софронов получил звание Героя России

Участник СВО из Якутии Виктор Софронов получил звание Героя России
Алексей Никольский/РИА Новости

Житель Якутии и участник специальной военной операции Виктор Софронов был удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на своем канале в «Максе».

Согласно указу президента Владимира Путина, награда присуждена Софронову за проявленное мужество, самоотверженность, выдающиеся боевые заслуги и верность воинскому долгу.

Софронов стал тринадцатым Героем России из Якутии с начала специальной военной операции. Глава республики подчеркнул, что его подвиг является примером «мужества, стойкости и преданности своему долгу».

«От всей души поздравляем Виктора Андреевича с высокой государственной наградой, желаем крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения домой», — добавил Николаев.

До этого российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что получили орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.

Ранее Путин наградил Володина орденом.

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