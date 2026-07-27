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Политика

Путин наградил Володина орденом

РИА Новости: Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд». Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства вручил Володину орден во время встречи с депутатами Госдумы в Кремлевском дворце. Уточняется, что спикер ГД был отмечен наградой за вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

27 июля президент России провел с депутатами Госдумы восьмого созыва встречу в Кремле, в ходе которой подвел итоги их работы за прошедшие пять лет. Путин не только наградил орденом Володина, но и вручил почетные грамоты руководителям всех пяти партий Госдумы: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей».

До этого Володин, выступая перед депутатами Госдумы, призвал их проявлять выдержку и быть сплоченными, чтобы обеспечить достижение целей спецоперации на Украине. Свое выступление спикер ГД завершил словами: «Партий много, Родина одна. Россия, Путин, победа».

Ранее Володин рассказал о поддержке Путиным депутатов Госдумы

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