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«Развиваем братские отношения»: Вован и Лексус объяснили, за что получили орден Дружбы

РИА: Вован и Лексус получили орден Дружбы за развитие отношений между народами
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что получили орден Дружбы за развитие братских отношений между народами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы развиваем братские отношения», — сказали они.

По словам пранкеров, им нередко пишут из-за границы, в том числе иностранцы, и благодарят за то, что они помогли разобраться в политической ситуации в их странах.

Церемония вручения ордена Дружбы и других госнаград прошла в Кремле 3 июля 2024 года. Во время награждения Вована и Лексуса представили как «пранк-журналистов».

Орден Дружбы был учрежден в 1994 году. Его вручают за укрепление дружественных отношений между народами, развитие экономики и науки, сближение культур.

Кузнецов и Столяров известны своими розыгрышами первых лиц государств. 2 июля румынский министр внутренних дел Кэтэлин Предою в пранке Вована и Лексуса заявил, что Румыния полностью поддерживает Украину. В разговоре, который пранкеры вели от имени украинского коллеги, министр также заявил, что Украина должна принести извинения за взрыв безэкипажного катера в порту Констанцы 6 июня.

Ранее Вован и Лексус опубликовали пранк с вице-премьером Молдавии.

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