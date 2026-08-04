Снаряд попал в грузовое судно у берегов Омана

UKMTO: в грузовое судно у побережья Омана попал снаряд

Неизвестный снаряд попал в грузовое судно у побережья Омана. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от оманского порта Эль-Хасаб. Экипаж судна сообщил о попадании снаряда. Обстоятельства произошедшего расследуются.

3 августа сообщалось, что рядом с танкером у берегов Омана произошел взрыв.

1 августа стало известно, что танкер подвергся атаке к северо-востоку от Омана.

До этого сообщалось, что Оман и Иран ведут переговоры о соглашении по судоходству в Ормузском проливе. Его целью может стать восстановление третьего маршрута между северным и южным путями, который ранее не использовался из-за военного конфликта.

Ранее в Ормузском проливе взорвались два танкера.