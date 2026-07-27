Иран и Оман обсуждают открытие нового коридора через Ормузский пролив

Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Оман и Иран ведут переговоры о соглашении по судоходству в Ормузском проливе, целью которого может стать восстановление третьего, ранее не использовавшегося из-за военного конфликта, маршрута между северным и южным путями.

Оманская сторона ожидает объявления договоренностей в ближайшие дни после завершения эскалации между США и Ираном, начавшейся 8 июля ударами по территории Ирана и последующими атаками Тегерана на объекты США в регионе.

До этого Оман выступал против введения пошлин за проход через Ормузский пролив. При этом в султанате допустили, что компаниям могут предоставлять добровольные услуги в сфере безопасности на воде.

Несколькими днями ранее ВС США начали новую серию ударов по Ирану. Атаки продолжаются уже 10-ю ночь подряд. После этого в портовом городе Бендер-Аббас на юге Исламской Республики и в Сирике на побережье Ормуза были слышны взрывы. А в районе АЭС в городе Бушер на юго-западе Ирана задействовали систему противовоздушной обороны.

Ранее в Ормузском проливе взорвались два танкера.