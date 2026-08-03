Вблизи танкера у побережья Омана произошел взрыв

UKMTO: рядом с танкером у берегов Омана раздался взрыв

Рядом с находившимся у берегов Омана танкером произошел взрыв. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. По словам капитана танкера, взрыв раздался в непосредственной близости от судна.

Танкер и его экипаж не пострадали. Местные власти начали расследование происшедшего.

1 августа стало известно, что танкер подвергся атаке к северо-востоку от Омана.

До этого сообщалось, что Оман и Иран ведут переговоры о соглашении по судоходству в Ормузском проливе, целью которого может стать восстановление третьего, ранее не использовавшегося из-за военного конфликта, маршрута между северным и южным путями.

Оманская сторона ожидает объявления договоренностей в ближайшие дни после завершения эскалации между США и Ираном, начавшейся 8 июля ударами по территории Ирана и последующими атаками Тегерана на объекты США в регионе.

Ранее Россия призвала обеспечить безопасность судоходства в одном из важнейших проливов.