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Армия

Вблизи танкера у побережья Омана произошел взрыв

UKMTO: рядом с танкером у берегов Омана раздался взрыв
Владимир Астапкович/РИА Новости

Рядом с находившимся у берегов Омана танкером произошел взрыв. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в 20 морских милях (37 километрах) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. По словам капитана танкера, взрыв раздался в непосредственной близости от судна.

Танкер и его экипаж не пострадали. Местные власти начали расследование происшедшего.

1 августа стало известно, что танкер подвергся атаке к северо-востоку от Омана.

До этого сообщалось, что Оман и Иран ведут переговоры о соглашении по судоходству в Ормузском проливе, целью которого может стать восстановление третьего, ранее не использовавшегося из-за военного конфликта, маршрута между северным и южным путями.

Оманская сторона ожидает объявления договоренностей в ближайшие дни после завершения эскалации между США и Ираном, начавшейся 8 июля ударами по территории Ирана и последующими атаками Тегерана на объекты США в регионе.

Ранее Россия призвала обеспечить безопасность судоходства в одном из важнейших проливов.

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