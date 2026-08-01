Танкер попал под обстрел у берегов Омана

UKMTO: в танкер к северо-востоку от Омана попал снаряд

Танкер подвергся атаке к северо-востоку от Омана. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В сообщении британского ведомства говорится, что судно находилось в Оманском заливе в 11 км к северо-востоку от прибрежного населенного пункта Лима в Омане.

UKMTO уточняет, что снаряд повредил машинное отделение танкера, после чего судно потеряло управление. Никто из членов экипажа не пострадал. Местные власти проводят расследование инцидента.

До этого сообщалось, что Оман и Иран ведут переговоры о соглашении по судоходству в Ормузском проливе, целью которого может стать восстановление третьего, ранее не использовавшегося из-за военного конфликта, маршрута между северным и южным путями.

Оманская сторона ожидает объявления договоренностей в ближайшие дни после завершения эскалации между США и Ираном, начавшейся 8 июля ударами по территории Ирана и последующими атаками Тегерана на объекты США в регионе.

Оман ранее выступал против введения пошлин за проход через Ормузский пролив. При этом в султанате допустили, что компаниям могут предоставлять добровольные услуги в сфере безопасности на воде.

Ранее Россия призвала обеспечить безопасность судоходства в одном из важнейших проливов.