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Армия

Пляж под Геленджиком, который атаковал украинский дрон, закрыли для отдыхающих

Пляж в Архипо-Осиповке, по которому ударил беспилотник, закрыт для туристов
Виталий Тимкив/РИА Новости

Власти закрыли пляж в Архипо-Осиповке, который атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

В настоящее время пляж закрыт и огорожен специальными лентами. Отдыхающие на него не допускаются.

Администрация Геленджика организовала горячую телефонную линию для родственников и близких туристов, которые сейчас находятся в Архипо-Осиповке и не выходят на связь.

3 августа украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В результате атаки семь человек, включая троих детей, не выжили. 47 человек получили ранения. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что атака на пляж является очередным бесчеловечным преступлением Киева против мирных жителей.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запускать БПЛА по Геленджику.

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