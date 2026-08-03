Эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запускать БПЛА по Геленджику

Украинские военные могли запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по Геленджику из Одесской области. Такое предположение сделал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru.

«Вероятнее всего, беспилотники запускали из Одесской области. Дроны облетали Крым и дальше уже летели над Черным морем», — сказал он.

По словам Кондратьева, для таких атак Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют как правило одни и те же модели дронов: FP-1 и АН-196 «Лютый» большой дальности.

Семь человек, включая троих детей, не выжили в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова назвала атаку ВСУ на пляж под Геленджиком бесчеловечным преступлением.