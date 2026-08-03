Уполномоченный по правам человека в РФ отреагировала на удар ВСУ по пляжу под Геленджиком

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж под Геленджиком является очередным бесчеловечным преступлением Киева против мирных жителей. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, ВСУ нанесли удар, когда «в разгар дня на пляже отдыхали родители с детьми».

Она выразила соболезнования людям, которые потеряли родных и близких и отметила, что при необходимости окажет помощь пострадавшим.

Семь человек, включая троих детей, не выжили в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что российские войска осуществляют удары исключительно по военным объектам или объектам инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом или военной логистикой. ВСУ, напротив, опускаются до террористических ударов, отметил депутат.

Ранее Захарова обвинила НАТО в спонсировании терроризма после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке.