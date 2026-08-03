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Армия

Уполномоченный по правам человека в РФ отреагировала на удар ВСУ по пляжу под Геленджиком

Лантратова назвала атаку ВСУ на пляж под Геленджиком бесчеловечным преступлением
Евгений Биятов/РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж под Геленджиком является очередным бесчеловечным преступлением Киева против мирных жителей. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, ВСУ нанесли удар, когда «в разгар дня на пляже отдыхали родители с детьми».

Она выразила соболезнования людям, которые потеряли родных и близких и отметила, что при необходимости окажет помощь пострадавшим.

Семь человек, включая троих детей, не выжили в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что российские войска осуществляют удары исключительно по военным объектам или объектам инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом или военной логистикой. ВСУ, напротив, опускаются до террористических ударов, отметил депутат.

Ранее Захарова обвинила НАТО в спонсировании терроризма после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке.

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