В Белгородской области при ударе беспилотника по автомобилю погибла женщина

Оперштаб: при ударе дрона в Белгородском округе погиб человек, ранены двое

В результате удара беспилотного летательного аппарата в Белгородском округе погибла женщина, два человека получили ранения. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

FPV-дрон атаковал автомобиль в поселке Октябрьский. Находившаяся в машине женщина от полученных травм скончалась на месте. Получивших множественные осколочные ранения мужчину и женщину на скорой помощи отправили в областную клиническую больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

3 августа стало известно, что в Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали трехлетний ребенок и его бабушка.

В этот же день региональный оперштаб сообщил, что в Белгородской области дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в поселке Яковлево. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей. Также повреждены навес, фасад здания и семь автомобилей.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.