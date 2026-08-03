В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал трехлетний мальчик

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали ребенок и его бабушка

В Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали трехлетний ребенок и его бабушка. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в мессенджере «Макс».

Уточняется, что дрон взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа. Мальчик получил множественные осколочные ранения, его бабушка — проникающее ранение брюшной полости.

«Они были доставлены в Краснояружскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что после оказания помощи ребенка переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в Ракитянскую ЦРБ.

До этого региональный оперштаб сообщал, что в Белгородской области дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в поселке Яковлево, ранив двоих мирных жителей. Женщина с осколочным ранением руки отказалась от госпитализации, мужчину с множественными осколочными ранениями грудной клетки и голени доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Также повреждены навес, фасад здания и семь автомобилей.

Ранее три человека пострадали во время атаки дронов ВСУ в Белгородской области.