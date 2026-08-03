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Армия

При атаке дрона в Белгородской области получили ранения два человека

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту, есть раненые
Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины ударил по коммерческому объекту. По предварительной информации, два мирных жителя получили ранения, сообщил региональный оперативный штаб.

Уточняется, что речь идет о поселке Яковлево.

«Женщине с осколочным ранением руки оказана помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения грудной клетки и голени, бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Также в результате удара были повреждены навес, фасад здания и семь автомобилей, уточнили власти.

До этого три жителя региона пострадали от ударов украинских дронов.

Накануне после ракетного обстрела в селе Казачья Лисица в Белгородской области спасти не удалось трех человек. Еще трое получили осколочные ранения, их госпитализировали. Как уточнили власти региона, снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.

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