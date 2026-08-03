Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Российские силовики заявили, что пьяный сотрудник СБУ стрелял по жителям Запорожья

ТАСС: пьяный сотрудник СБУ стрелял в двух людей в Запорожье
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в двух жителей Запорожья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным силовиков, инцидент произошел вечером 2 августа. Сотрудника СБУ зовут Александр Мажара, он применил табельный пистолет. В результате жители получили травмы, несовместимые с жизнью.

«Нам удалось выяснить, что Мажара страдает целым рядом хронических заболеваний, а данные из «Дия» (украинский аналог «Госуслуг» — «Газета.Ru») показывают, что в 2024 году он даже был вынужден делать колоноскопию», — сказал собеседник агентства.

14 июля в российских силовых структурах заявили, что заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал принудительно мобилизованного священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ). После призыва священник попытался избежать участия в боевых действиях, уточнили силовики.

В этот же день отец чемпиона Европы и Украины по боксу Владислава Карпачева Игорь заявил, что военные ВСУ пять раз выстрелили в его сына. По его словам, сначала спортсмена подвергли истязаниям. После этого украинские военнослужащие похитили $8 тыс. и угнали стоявший во дворе дома старый автомобиль Toyota, отметил родственник.

Ранее Лантратова объяснила, для чего на Украине берут в плен гражданских.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!