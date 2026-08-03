ТАСС: пьяный сотрудник СБУ стрелял в двух людей в Запорожье

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в двух жителей Запорожья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным силовиков, инцидент произошел вечером 2 августа. Сотрудника СБУ зовут Александр Мажара, он применил табельный пистолет. В результате жители получили травмы, несовместимые с жизнью.

«Нам удалось выяснить, что Мажара страдает целым рядом хронических заболеваний, а данные из «Дия» (украинский аналог «Госуслуг» — «Газета.Ru») показывают, что в 2024 году он даже был вынужден делать колоноскопию», — сказал собеседник агентства.

14 июля в российских силовых структурах заявили, что заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал принудительно мобилизованного священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ). После призыва священник попытался избежать участия в боевых действиях, уточнили силовики.

В этот же день отец чемпиона Европы и Украины по боксу Владислава Карпачева Игорь заявил, что военные ВСУ пять раз выстрелили в его сына. По его словам, сначала спортсмена подвергли истязаниям. После этого украинские военнослужащие похитили $8 тыс. и угнали стоявший во дворе дома старый автомобиль Toyota, отметил родственник.

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