Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Армия

СМИ сообщили о расстреле солдатами ВСУ известного украинского спортсмена

ТАСС: украинские военные расстреляли чемпиона Европы по боксу Карпачева
Федерация бокса Украины

Украинские военные расстреляли под Красноармейском (Покровском) в Донецкой народной республике известного спортсмена, чемпиона Европы и Украины по боксу Владислава Карпачева. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена Игорь Карпачев.

Трагедия произошла в селе Гришино. Карпачев-старший обнаружил тело сына в подвале его дома. Спортсмена сначала подвергли истязаниям, а затем выстрелили в него пять раз. Украинские военные похитили $8 тыс. и угнали стоявший во дворе дома старый автомобиль Toyota.

Солдаты также застрелили мать спортсмена, выпустив в нее семь пуль.

13 июля сообщалось, что экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислава Лучанова задержали в Киеве по подозрению в похищении и расстреле двух братьев. По данным полиции, в конце июня между одним из братьев и женой Лучанова произошел конфликт из-за громкой музыки и катания на мотоциклах. Женщина пожаловалась мужу. Тот потребовал от братьев извинений, но получил отказ. После этого Лучанов приказал подчиненным наказать обидчиков.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как инструктора избивали его «для излечения».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!