Украинские военные расстреляли под Красноармейском (Покровском) в Донецкой народной республике известного спортсмена, чемпиона Европы и Украины по боксу Владислава Карпачева. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена Игорь Карпачев.

Трагедия произошла в селе Гришино. Карпачев-старший обнаружил тело сына в подвале его дома. Спортсмена сначала подвергли истязаниям, а затем выстрелили в него пять раз. Украинские военные похитили $8 тыс. и угнали стоявший во дворе дома старый автомобиль Toyota.

Солдаты также застрелили мать спортсмена, выпустив в нее семь пуль.

13 июля сообщалось, что экс-командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислава Лучанова задержали в Киеве по подозрению в похищении и расстреле двух братьев. По данным полиции, в конце июня между одним из братьев и женой Лучанова произошел конфликт из-за громкой музыки и катания на мотоциклах. Женщина пожаловалась мужу. Тот потребовал от братьев извинений, но получил отказ. После этого Лучанов приказал подчиненным наказать обидчиков.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как инструктора избивали его «для излечения».