Лантратова объяснила, для чего на Украине берут в плен гражданских

На Украине берут в плен гражданских лиц из-за родственников в России. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

В пример она привела историю пожилой женщины, которую хотели эвакуировать на Украине, но узнали, что у нее есть родственники в России и внесли в список «на обмен».

«Мирных людей берут в плен как военнопленных, чтобы менять. Эта бабушка – она «преступник» просто потому, что у нее родственники на территории России. Понимаете, такие двойные стандарты», — заявила омбудсмен.

Также она рассказала об истории семилетней девочки Дианы, которая ехала в автомобиле с мамой, папой, бабушкой и братом. По словам Лантратовой, ВСУ расстреляли машину, в результате чего никто, кроме Дианы, не выжил.

«И когда её передали нам, чтобы спасти, я держала её на руках. И она заснула, а потом проснулась и стала говорить с умершими, погибшими родителями. Это безумно страшно. Своими глазами видела, что происходило с людьми», — рассказала Лантратова.

Она добавила, что людям не разрешали говорить на русском языке и чувствовать себя теми, кем они хотят – именно так начался геноцид жителей Донбасса, подчеркнула уполномоченный по правам человека.

Накануне Лантратова также заявила, что поиски российских бойцов, пропавших без вести, идут до последнего. По ее словам, периодически в живых находят тех, про кого давно не поступало никакой информации, а потом удается найти этого человека. Омбудсмен отметила, что часто приводит подобные ситуации как пример того, что нельзя отчаиваться, так как военнослужащего могут найти в госпитале без сознания, поэтому не было возможности установить его личность, или боец находится в плену на территории Украины.

Ранее Лантратова ответила на высказывания о неравном обмене военнопленных.