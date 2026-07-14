Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял принудительно мобилизованного священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, жертвой ВСУ стал насельник Свитязского Петропавловского мужского монастыря, иеродиакон Нифонт (Шендяпин). После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит, уточнил источник.

До этого насильно мобилизованный католический священник Орест Черный умер во время военных учений в Черновицкой области на Украине. Официальные причины смерти священника не назывались. Однако в церковной среде указали, что Черного призвали на службу, несмотря на духовный сан. Оресту Черному было 47 лет.

На Украине священнослужители не освобождены от мобилизации, если соответствуют критериям по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года правительство Украины разрешило бронировать священнослужителей «критически важных религиозных организаций». Государственная служба по этнополитике и свободе совести утвердила перечень, включающий более 7,7 тысяч таких организаций.

Ранее на Украине священника мобилизовали прямо с кладбища во время отпевания бойца.