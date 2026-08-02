В Белгородской области три человека погибли в результате удара ВСУ

В Белгородской области три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки ВСУ

В результате ракетного обстрела украинских войск по территории сельхозпредприятия в Белгородской области три человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом в «Максе» сообщил оперативный штаб региона.

«В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин», --говорится в посте.

Пострадавших с осколочными ранениями доставят в белгородскую больницу после оказания помощи в Борисовской ЦРБ, уточнили власти региона.

Утром 2 августа Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили более 630 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны пытались совершить атаки на 16 российских регионов и акватории Азовского и Черного морей.

В частности, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, рассказал, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на регион два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Глава российского субъекта заверил, что всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.