Оперштаб Белгородской области рассказал об уроне от новой атаки ВСУ

Три человека пострадали во время атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Одной из целей украинских военных стал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. В результате удара FPV-дрона множественные осколочные ранения тела получил мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Другой беспилотник ударил по автомобилю у села Новая Нелидовка, из-за чего пострадали двое человек. Мужчину и женщину увезли в больницу №2 Белгорода с множественными осколочными ранениями. Машина оказалась полностью уничтожена огнем, уточнили в оперштабе.

Кроме того, в селе Белянка Шебекинского округа от взрыва БПЛА повреждена крыша частного дома. В Козьмодемьяновке беспилотник атаковал социальный объект, другой дрон пробил кровлю частного дома. В Шебекино при детонации БПЛА повреждения получил гараж.

Накануне после ракетного обстрела в селе Казачья Лисица в Белгородской области спасти не удалось трех человек. Еще трое получили осколочные ранения, их госпитализировали. Как уточнили власти региона, снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.