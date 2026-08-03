Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Названа страна, в которую Киев эвакуировал предприятия по производству БПЛА

Военэксперт Марочко: Киев эвакуировал предприятия по производству БПЛА в Польшу
Valentyn Ogirenko/Reuters

Киев эвакуировал в Польшу крупные предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что порядка 95% военно-промышленных предприятий Украины, расположенных у линии боевого соприкосновения, в том числе частные компании, эвакуированы на запад страны. Часть из них, вместе с сотрудниками, Киев вывозит в Польшу.

Военэксперт добавил, что сейчас несколько заводов, которые занимались выпуском дронов в Харьковской области, работают в одном из приграничных польских населенных пунктов и поставляют продукцию на Украину. В первую очередь Киев спасает инженеров, разработчиков БПЛА и IT-специалистов. Марочко подчеркнул, что эвакуированных специалистов не призывают в армию, несмотря на продолжающуюся мобилизацию, и они свободно пересекают украинско-польскую границу.

Российская армия продолжает наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. 30 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу украинских дронов на территории крупного логистического центра в Харьковской области. В июне российские военные атаковали авиабомбами украинские склады с ракетами и беспилотниками в Харьковской области.

Ранее российская армия вынудила Киев спешно эвакуировать предприятия в ДНР на запад Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!