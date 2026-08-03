Названа страна, в которую Киев эвакуировал предприятия по производству БПЛА

Киев эвакуировал в Польшу крупные предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что порядка 95% военно-промышленных предприятий Украины, расположенных у линии боевого соприкосновения, в том числе частные компании, эвакуированы на запад страны. Часть из них, вместе с сотрудниками, Киев вывозит в Польшу.

Военэксперт добавил, что сейчас несколько заводов, которые занимались выпуском дронов в Харьковской области, работают в одном из приграничных польских населенных пунктов и поставляют продукцию на Украину. В первую очередь Киев спасает инженеров, разработчиков БПЛА и IT-специалистов. Марочко подчеркнул, что эвакуированных специалистов не призывают в армию, несмотря на продолжающуюся мобилизацию, и они свободно пересекают украинско-польскую границу.

Российская армия продолжает наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. 30 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу украинских дронов на территории крупного логистического центра в Харьковской области. В июне российские военные атаковали авиабомбами украинские склады с ракетами и беспилотниками в Харьковской области.

Ранее российская армия вынудила Киев спешно эвакуировать предприятия в ДНР на запад Украины.