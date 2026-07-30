Российские войска поразили опоры ЛЭП в одной из областей Украины

Российские войска при помощи БПЛА «Герань» поразили опоры ЛЭП в Харьковской области. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Кроме того, ВС России ударили по складу дронов ВСУ на территории крупного логистического центра.

«В районе этого же населенного пункта (Андреевка — Прим. ред.) российские БПЛА поразили опоры высоковольтной линии электропередачи. В результате удара участок ЛЭП получил значительные повреждения», — уточнили в Минобороны.

Войска РФ в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по Киеву, Львову и ряду регионов Украины. По данным Минобороны, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза с вооружением.

Украинские власти сообщили о пожарах после ударов, а президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии раскрыли, к чему приведут удары ВС РФ по портам Одессы.