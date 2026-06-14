Успешные действия «южной» группировки Вооруженных сил России в населенном пункте Константиновка на Донбассе вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на запад страны. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

По сообщению ведомства, штурмовики Вооруженных сил РФ — бойцы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса — ведут активное наступление в Константиновке. В юго-западной части города продолжается уничтожение блокированных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что за минувшие сутки в этом населенном пункте были взять под контроль еще 17 зданий. Всего украинские вооруженные формирования потеряли там до 90 человек, три бронеавтомобиля и 20 пикапов, рассказали в Минобороны.

Также «южная» группировка нанесла поражение формированиям нескольким бригадам ВСУ — механизированным, артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной — в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска.

Несколькими днями ранее британское издание The Economist писало, что успешные действия российских сил вынудили киевские власти эвакуировать жителей и предприятия из Краматорска в город Перечин, расположенный на западе страны, в частности речь шла о Новокраматорском машиностроительном заводе — ведущем машиностроительном предприятии города.

Ранее украинские источники показали продвижение российских военных в районе Красного Лимана.