Белоусов поздравил военных со взятием Белого Колодезя в Харьковской области

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области. Его слова передает канал Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В поздравительной телеграмме глава ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевой задачи и отметил их вклад в освобождение населенного пункта.

«В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад», — говорится в телеграмме Белоусова.

Министр подчеркнул, что военнослужащие проявили храбрость и стойкость в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Он отметил, что российские солдаты продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций, и память об их «ратных подвигах останется в веках».

3 августа Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области. По данным Минобороны, благодаря активным действиям бойцов группировки войск «Север» удалось взять под контроль поселок Белый Колодезь и село Устиновка.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что взятие Белого Колодезя и Устиновки имеет большое значение, поскольку способствует созданию зоны безопасности для Белгородской области.

Ранее Путин рассказал, чем завершатся боевые действия на Украине.