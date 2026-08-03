Военный эксперт объяснил важность взятых ВС РФ поселков

Взятие российскими войсками поселка Белый Колодезь и села Устиновка поможет в создании зоны безопасности для Белгородской области. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Изначально ВСУ наступали на Белгород, на Белгородскую область именно из Харьковской области. А потому продвижение российских войск по этому направлению нужно в первую очередь для создания зоны безопасности, которая отодвинет линию обстрелов от приграничных регионов», — пояснил эксперт.

По его оценке, это одно из самых важных направлений в нынешней ситуации, так как через это направление российские войска не только продвигаются вглубь территорий противника, но и помогают приграничным территориям.

Вооруженные силы Россииустановили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области. По данным Министерства обороны, благодаря активным действиям бойцов подразделения группировки войск «Север» удалось взять под контроль поселок Белый Колодезь и село Устиновка.

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