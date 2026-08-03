Во Владимирской области выросло число пострадавших при ударе ВСУ по складу Wildberries

Авдеев: число пострадавших при ударе ВСУ по Wildberries выросло до четырех

Четвертый пострадавший от атаки БПЛА по складу Wildberries в Собинском округе поступил в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина получил травму головы, но от госпитализации отказался. Медики отметили, что состояние пострадавшего не вызывает опасений.

До этого Авдеев сообщил, что пострадали три человека: женщина получила незначительное повреждение ноги, один мужчина попал в больницу с травмой в области головы, еще один травмировал палец. Все получили необходимую медпомощь, их жизням ничто не угрожает.

Утром 3 августа БПЛА атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области.

В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) подтвердили, что удару подвергся логистический объект компании. На месте происшествия начался пожар, в данный момент его ликвидируют специалисты экстренных служб. Сотрудники Wildberries были эвакуированы, также компания перестроила логистические цепочки — пока что прием и отправка товаров осуществляются на других объектах.

Ранее СК возбудил дело о теракте в связи с атакой на склад во Владимирской области.