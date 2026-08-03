Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по складу Wildberries под Владимиром

СК возбудил дело о теракте в связи с атакой на склад во Владимирской области

В России возбудили уголовное дело о теракте после удара ВСУ по логистическому центру во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, утром 3 августа украинские военные с помощью беспилотников атаковали складское помещение в Собинском муниципальном округе Владимирской области. Вследствие чего в здании возник пожар, а также пострадали люди. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) подтвердили, что удару подвергся логистический объект компании. Сотрудников Wildberries эвакуировали, также компания перестроила логистические цепочки — пока что прием и отправка товаров осуществляются на других объектах.

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в результате атаки ВСУ пострадали три человека. Один мужчина получил травму в области головы, второй — травму пальца руки. Кроме того, незначительное повреждение ноги получила женщина.

Ранее основатель Wildberries рассказала о мерах поддержки продавцов после атак на склады.