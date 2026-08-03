В Wildberries подтвердили сообщения об атаке на склады во Владимирской области

Пресс-служба RWB: на складах во Владимирской области после атаки начался пожар

Пожар произошел на атакованном логистическом объекте Wildberries во Владимирской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

В заявлении отмечается, что сотрудники были эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.

«На месте работают пожарные расчеты», — отметили в RWB.

Там добавили, что в связи с произошедшим компания перестроила логистические цепочки. Сейчас прием и отправка товаров осуществляются на других объектах Wildberries.

Утром 3 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что складской комплекс в Собинском округе подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На месте выявили разрушения. Глава региона подчеркнул, что беспилотная опасность по-прежнему действует, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 131 украинский дрон. Часть целей ликвидировали над акваторией Черного моря, в Крыму и Краснодарском крае. Также атаки БПЛА отразили в Воронежской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Брянской и Курской областях.

Ранее основательница Wildberries рассказала, что компания делает для защиты своих складов.