Стало известно о третьем пострадавшем при ударе ВСУ по складу под Владимиром

Авдеев: число пострадавших при ударе ВСУ по Владимирской области выросло до трех

Число пострадавших при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Владимирской области увеличилось до трех. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Александр Авдеев.

Ранее сообщалось о двух пострадавших — мужчине и женщине.

По словам Авдеева, третий пострадавший — молодой мужчина, он получил травму пальца руки. Ему предоставили медицинскую помощь в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение на дому, добавил чиновник.

БПЛА атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области утром 3 августа.

В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) подтвердили, что удару подвергся логистический объект компании. На месте происшествия начался пожар, в данный момент его ликвидируют специалисты экстренных служб. Сотрудники Wildberries были эвакуированы, также компания перестроила логистические цепочки — пока что прием и отправка товаров осуществляются на других объектах.

Ранее основатель Wildberries рассказала о мерах поддержки продавцов после атак на склады