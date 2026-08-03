Беспилотник атаковал складской комплекс во Владимирской области

Беспилотник атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, на месте происшествия зафиксированы разрушения. Кроме того, после атаки дрона в складском комплексе начался пожар.

Людей с места происшествия эвакуировали. Туда прибыли оперативные службы, написал чиновник.

Авдеев добавил, что в настоящее время во Владимирской области действует беспилотная опасность. Он также призвал население соблюдать меры предосторожности.

До этого сообщалось, что в ночь на 2 августа Саратовская и Самарская области подверглись атаке украинских беспилотников. По данным саратовского губернатора Романа Бусаргина, два человека не выжили, были повреждены многоквартирный дом и объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. В Самарской области ВСУ атаковали логистический центр одного из маркетплейсов.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, как России создать эффективную защиту от дронов.