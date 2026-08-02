В Минобороны РФ рассказали о пораженных целях в порту Николаева

Минобороны: в порту Николаева поражены два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ

Российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в «Макс».

Также беспилотными летательными аппаратами были поражены портовая инфраструктура и морской буксир, который был переоборудован для применения безэкипажных катеров.

До этого в ведомстве сообщили, что российские Вооруженные силы нанесли удары по ряду объектов транспортной, энергетической инфраструктуры и логистики Вооруженных сил Украины.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по морским судам и двум портам Украины, которые были задействованы в интересах украинской армии. Так, в порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинских Вооруженных сил, а в порту Николаева — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Ранее на Украине заявили, что Россия отрезала Украину от Черного моря.