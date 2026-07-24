Россия отрезала Украину от Черного моря

Из-за российских ударов по украинским портам в республике остановилось судоходство, в черноморские гавани страны 22 июля не зашло ни одно судно. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что российская сторона резко увеличила интенсивность обстрелов портовой инфраструктуры Украины после того, как Вооруженные силы Украины усилили удары по судам РФ в Азовском и Черном морях.

По словам руководителя координационного совета Европейской бизнес-ассоциации в Одессе и сопредседателя Таможенного комитета ЕБА Александра Лазарева, сейчас в украинские порты суда не заходят не только под загрузку зерновых на экспорт, но и другие корабли.

22 июля датский судоходный гигант Maersk временно приостановил свою деятельность в Черноморском порту в Одесской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В пресс-релизе компании говорится, что фидерный оператор не может продолжать предоставление услуг через этот порт, поэтому сервис приостанавливается до дальнейшего уведомления.

В тот же день Bloomberg писал, что цены на пшеницу и кукурузу достигли двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море. Агентство отмечает, что российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря — ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и РФ в совокупности приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12% мировой торговли кукурузой.

Ранее российские силы поразили пусковые установки и объекты инфраструктуры под Одессой.