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Армия

Российская армия ударила БПЛА и ракетами по транспортным и энергообъектам Украины

ВС РФ нанесли удары по транспортным и энергоузлам, используемым в интересах ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские Вооруженные силы нанесли удары по ряду объектов транспортной, энергетической инфраструктуры и логистики Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные применили ударные беспилотники, оперативно-тактическую авиацию, ракеты и артиллерию при нанесении ударов по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии.

Кроме того, были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах зоны специальной военной операции, уточнили в Минобороны.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по морским судам и двум портам Украины, которые были задействованы в интересах украинской армии. Так, в порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинских Вооруженных сил, а в порту Николаева — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Ранее украинское СМИ писало, что Россия отрезала Украину от Черного моря.

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