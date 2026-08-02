В Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по судам и портам Украины

МО: ВС РФ ударили по портам Одессы и Николаева, используемым в интересах ВСУ

Российские военнослужащие ночью нанесли удары по морским судам и двум портам Украины, которые используются в интересах армии данной страны. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Поражены: в порту Одесса — резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»); в порту Николаев — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ударам также подвергся сухогруз, находившийся на расстоянии 8 км от поселка Затока. Судно транспортировало военное имущество, подчеркнули в российском ведомстве.

При выполнении задач бойцы Вооруженных сил РФ применили ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

1 августа член Государственной думы РФ Алексей Чепа предупредил, что российская сторона может отрезать Украину от доступа к Черному морю. Как писало издание «Страна.ua», на Украине остановилось судоходство из-за ударов российских войск по портам. Журналисты подчеркнули, что с 22 июля в черноморские гавани не зашло ни одно судно.

Ранее военные ВС РФ впервые атаковали предприятие оборонной компании США на Украине.