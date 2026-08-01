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Армия

В МО заявили об успешном продвижении ВС РФ на Запорожском направлении

Белоусов: бойцы «Востока» успешно продвигаются на Запорожском направлении
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки войск успешно продвигаются на Запорожском направлении. Его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства в канале на платформе «Макс».

В своем поздравлении по случаю освобождения села Любицкое Белоусов отметил, что данная победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих, а также «войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения».

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на запорожском направлении, приближая день нашей общей победы. Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине», — сказано в телеграмме министра.

В военном ведомстве указали, что Белоусов поздравил личный состав 37-й бригады с освобождением Любицкого, подчеркнув, что военнослужащие действуют на самых трудных участках фронта, проявляя мужество и героизм, уверенно разгромляют противника и вытесняют его с занятых позиций.

1 августа пресс-служба Минобороны рассказала, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области. В Харьковской области действовали подразделения группировки войск «Запад», в Запорожской — подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, в ведомстве сообщили о массированном ударе по объектам ВПК Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, который состоялся в ночь на 1 августа. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили по республике 35 ракет, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь ужасной.

Ранее бойцы «Севера» не дали ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области.

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