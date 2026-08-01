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Армия

Бойцы «Севера» не дали ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области

ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться в село Белый Колодезь Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в окруженный российскими войсками поселок Белый Колодезь в Харьковской области. Об этом сообщили в близком к группировке Telegram-канале «Северный ветер».

Уточняется, что перемещение противника было зафиксировано на отдалении от линии боевого соприкосновения, после чего российские операторы FPV-дронов и артиллеристы ликвидировали солдатов ВСУ, пытавшихся войти в населенный пункт.

Авторы канала добавляют, что бойцы «Севера» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, не позволив ВСУ пробраться незамеченными к обороняемым форпостам.

Накануне в Минобороны сообщили об освобождении села Веровка в Харьковской области. Уточняется, что после начала боев за поселок Белый Колодезь в соседней Веровке ВСУ оборудовали пункты эвакуации и места хранения припасов. Украинское командование неоднократно пыталось удержать населенный пункт, перебрасывая туда резервистов, однако боевые группы ВСУ уничтожались российскими операторами БПЛА и артиллеристами на удалении от линии боевого соприкосновения.

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