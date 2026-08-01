ВСУ перебросили элитную бригаду на границу с одним российским регионом

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило боевую группу 1-й отдельной бригады территориальной обороны к участку границы Черниговской и Брянской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«На границу с Брянской областью переброшены боевые группы некогда элитной 1-й отдельной бригады теробороны», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, он рассказал, что переброшенные в Запорожскую и Сумскую области подразделения 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ передислоцированы в лесные массивы Черниговской области.

30 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия якобы может начать наступление в Черниговской области Украины. По его словам, оно предположительно может начаться с территории Брянской области. Также главком заявил, что украинские войска готовятся к этому варианту.

28 июня президент РФ Владимир Путин рассказал, что украинская сторона предложила ограничить ведение боевых действий только четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее ВСУ ранили двух мирных жителей в Брянской области.