ВСУ ранили двух мирных жителей в Брянской области

Ковальчук: два жителя Брянской области пострадали в результате атак ВСУ

Два человека пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, один из украинских беспилотников атаковал гражданский автомобиль в селе Старый Ропск в Климовском районе. Находившийся в машине мужчина получил ранения, ему потребовалась медицинская помощь.

«Еще одна целенаправленная атака — по территории тракторного стана около села Понуровка в Стародубском районе. Ранен местный житель, ему оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал глава региона.

Ковальчук пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Врио губернатора добавил, что всего за минувшие сутки в воздушном пространстве региона сбили 144 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). К отражению атак ВСУ привлекли подразделения противовоздушной обороны (ПВО), а также мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Белгород», спецподразделения Росгвардии и правоохранителей.

27 июля министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 276 украинских БПЛА за ночь. Воздушные цели были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей, в столичном регионе, Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии, Крыму и 12 областях.

Ранее в Ростовской области в результате атаки ВСУ пострадали мирные жители.