Трамп объяснил, почему США никому не передавали технологии производства Patriot

Правительство США никому не передавало лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, трансляцию вел телеканал CNN.

По словам главы государства, США не соглашались на передачу лицензий Украине. Он подтвердил, что в Белом доме обсуждают этот вопрос, но подобные технологии «тяжело» передавать другим странам.

«И я не думаю, что такое когда бы то ни было произошло. <...> Однако люди, которым вы передаете технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против вас. Это возможно», — сказал американский лидер.

Утром 31 июля Трамп заявил, что не уверен, передадут ли Соединенные Штаты лицензию Украине на производство боеприпасов для систем Patriot. Президент подчеркнул, что Вашингтону нужно «проявлять некоторую осторожность», поскольку «это очень необычное оружие».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва видит дуализм в позиции США по Украине, поскольку Вашингтон поставляет оружие Киеву и при этом заявляет о своей готовности способствовать переговорам.

Ранее в России назвали «фейковой» историю с лицензиями на Patriot для Украины.