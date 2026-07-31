В России назвали «фейковой» историю с лицензиями на Patriot для Украины

Намерение США передать Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot было изначально «фейковым». У Киева нет соответствующих возможностей для такого производства. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Нужно понимать, что это изначально была во многом фейковая, виртуальная история, потому что все отлично понимают, что даже если эта самая лицензия для производства ракет PAC-3 (для систем Patriot - «Газета.Ru») будет передана Украине, у Украины нет технологических возможностей и потенциала для того, чтобы эти самые ракеты производить. Нужен очень высокий уровень компетенции для того, чтобы такое производство было, не говоря уже о том, что подобного рода предприятия станут законной целью для ударов российских ВКС», — указал аналитик.

Дудаков добавил, что у американцев осталось всего 700 ракет для Patriot от общего объема в примерно три тысячи до начала войны с Ираном. Украина находится «в конце списка получателей любых американских ракет в ближайшей перспективе», считает он.

Трамп заявил в интервью Financial Times, что не уверен, передадут ли США Украине лицензию на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.



Ранее Польша предложила США наладить с Украиной совместное производство ракет для Patriot.