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Армия

Финский политик заявил, что небо Финляндии используется для атак на Россию

Туртиайнен: небо Финляндии используется Западом для атак на Россию
Global Look Press

Небо Финляндии используется Западом для атак на Россию, а официальным заявлениям Хельсинки о запрете на использование воздушного пространства доверять нельзя. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

«Этому нельзя верить... Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», — сказал он.

С конца марта на территорию Финляндии неоднократно залетали украинские дроны.

1 июня газета Helsingin Sanomat писала, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. По данным издания, Киев сам уведомил Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство.

В середине мая финский эксперт Сакари Линден выступил с предложением, согласно которому Финляндия и государства Прибалтики должны ликвидировать любые украинские беспилотники, нарушающие их воздушные границы, в случае если Киев не прекратит практику подобных запусков.

3 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо. При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.

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