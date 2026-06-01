Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии

HS: Украина по ошибке направила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии

Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство.

В связи с инцидентом Министерство внутренних дел Финляндии экстренно рекомендовало жителям региона Уусимаа укрыться в помещениях из-за возможной угрозы атаки с воздуха. Это предупреждение касалось примерно 1,8 миллиона человек, и в результате воздушное сообщение было временно приостановлено.

Издание подчеркивает, что ударные беспилотники обычно программируются на координаты цели, но могут давать сбои. Тем не менее, как указывается в статье, беспилотники так и не пересекли границу воздушного пространства Финляндии.

В мае финский эксперт Сакари Линден выступил с предложением, согласно которому Финляндия и государства Прибалтики должны ликвидировать любые украинские беспилотники, нарушающие их воздушные границы, в случае если Киев не прекратит практику подобных запусков.

Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.