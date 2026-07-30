Авиация и ПВО Польши приведены в готовность из-за активности РФ на Украине

Польша подняла в воздух дежурную военную авиацию на фоне сообщений об активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также приведены в состояние повышенной готовности. По данным польских военных, превентивные меры направлены на обеспечение безопасности районов, граничащих с территориями, которые командование назвало «уязвимыми».

До этого глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о намерении альянса направить дополнительные силы на восточный фланг Европы после инцидента с падением беспилотника на крышу жилого дома в Румынии. По его словам, военно-политический блок намерен создать систему, охватывающую пространство от Балтийского до Черного моря.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинской разведки, что Россия в ближайшее время может нанести массированный удар по территории страны.

Ранее в Польше заявили о готовности воевать с Россией.