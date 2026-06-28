Глава МИД Сикорский заявил о готовности Польши к конфликту с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что Варшава готова к прямому столкновению с Россией.

Он указал, что Польша стремительно наращивает свой военный потенциал, а также подчеркнул готовность страны защищать собственные интересы.

Сикорский заявил, что военный бюджет республики выше американского в процентном соотношении к ВВП. Кроме того, в распоряжении польской армии есть истребители F-16 и F-35, танки Abrams, а также РСЗО HIMARS, напомнил министр.

В связи с этим глава МИД подчеркнул, что Польша не будет отступать перед лицом угрозы и «сделает то, что всегда делала» в случае потенциального конфликта.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Сикорский захотел решить спор между Польшей и Украиной, чтобы сосредоточиться на России.